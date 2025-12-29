Александър Вучич: Приемам условията на протеста. Ще има предсрочни избори

Основното искане на протестиращите е прието. Догодина ще има предсрочни парламентарни избори. Това каза в неделя вечер сръбският президент Александър Вучич, след като студенти започнаха да събират подписи в Белград, за да подкрепят искането на движението си за предсрочни парламентарни избори.

Множество хора, включително семейства с деца, се наредиха на опашки пред масите, за да подпишат документите и да оставят своите координати в знак на солидарност с протеста, организиран от студентите.

"Приехме основното им искане, ще отидем на избори скоро. Догодина. Те просто няма да са толкова щастливи, когато преброят гласовете. Ще ги победим навсякъде в Сърбия", каза Вучич пред сградата на Народното събрание в центъра на Белград.

Според него "силата, любовта и вярата винаги са по-силни от омразата" на протестиращите. "Следващата година ще бъде една от най-добрите, ако не и най-добрата в историята на Сърбия. Ще бъдат построени най-много пътища и железопътни линии", каза Вучич. И добави: "Гордея се, че по време на протестите не е имало жертви, за разлика от десетките смъртни случаи по време на протестите на „жълтите жилетки" и уличните демонстрации във Франция".

"Колкото енергия и сила имам, за мен ще бъде чест да бъда с вас в борбата срещу всички, които искат да унищожат страната ни", каза Вучич, уточнявайки, че това „трябва да бъде политическа борба". Той каза, че "в продължение на една година в Сърбия са се случвали жестоки сблъсъци с протестиращите, при които са били разрушени партийни помещения на Сръбската прогресивна партия, а някои хора са били бити".

"Ще продължим да работим и ще продължим да градим. Казаха ни - вие се страхувате от нас. А ние въобще не се страхувахме от тях, знаем кои са. Страхувахме се да не отговорим с всички сили, защитихме имиджа им, защитихме Сърбия. В крайна сметка нищо не се случи на тях. Само тези, които защитаваха Сърбия, бяха сериозно ранени, както от ножове, така и от оръжия", каза Вучич.

Вучич смята, че "това е било най-трудната му година", защото е чул много лъжи по негов адрес. "Успях да преживея всичко това и да остана на крака, и да се боря за Сърбия само защото вие, народът на Сърбия, ми дадохте сили. Благодаря ви безкрайно. Искам да отдам почит на хората и ветераните, които защитиха Сърбия, за всичко, което направиха", каза още сръбският президент.



Източник: БГНЕС