Афганистан: Пакистански въздушен удар по болница отне живота на над 400 души, а около 250 са ранени

Пакистан отхвърля обвиненията

Най-малко 400 души са загинали, а около 250 са ранени при въздушен удар в Кабул, за който афганистанските власти обвиняват Пакистан. По данни на говорител на талибанското правителство атаката е поразила болница за лечение на зависими, предава CNN.

Пакистан категорично отрече обвиненията и заяви, че е атакувал „военни обекти и инфраструктура, свързана с терористична дейност", като подчерта, че операцията е била „прецизна" и без цивилни жертви. От Исламабад определиха твърденията за удар по лечебно заведение като „подвеждащи".

"Видимите вторични експлозии след ударите ясно сочат наличието на големи складове с боеприпаси", заяви пакистанският министър на информацията Атаулах Тарар в публикация в "Екс"цитирана от БТА.

Според информация от мястото значителна част от сградите са разрушени, а спасителни екипи продължават да издирват жертви под отломките. Свидетели описват тежки сцени, като съобщават за пожари и множество тела сред руините.

„Когато пристигнах, видях, че всичко гори, хората горяха", разказва шофьорът на линейка Хаджи Фахим.

Сблъсъкът е част от най-тежката поредица от военни действия между двете страни от години насам. Конфликтът, започнал миналия месец, вече доведе до взаимни удари, като и двете държави се обвиняват взаимно в атаки срещу цивилни и нарушаване на суверенитета. Опитите за посредничество, включително от страна на Китай, засега не дават резултат.

Международната общност изрази тревога от развитието на ситуацията. Представител на ООН призова за незабавна деескалация на напрежението и спазване на международното право.



Източник: CNN, NOVA, БТА