22 000 чувала със съкровища откриха при строителство на магистрала

Докато археолозите провеждали напълно рутинно проучване на обекта преди изграждането на магистралата, строителни работници открили златно съкровище, което превърнало рутинната им работа в едно от най-богатите открития от желязната епоха, регистрирани някога в Чешка Бохемия, според The ​​Daily Galaxy.

Те открили стотици златни и сребърни монети, кехлибар, бижута и луксозна керамика от селище, построено през II век пр.н.е. Забележително е, че багерите се натъкнали на него, докато подготвяли терена за магистрала D35. Стандартните проучвания за инфраструктурни проекти в цяла Европа имали за цел да разчистят пътя за строителство. Вместо това те разкрили цяло селище от периода Латен с жилища, работилници и дори светилище.



Екип за разкопките, ръководен от Музея на Източна Бохемия в Храдец Кралове, прекарал месеци в каталогизиране на обекта, като запълнил приблизително 22 000 чувала с артефакти. В изявление музеят го нарекъл „една от най-големите колекции от артефакти, откривани някога в Бохемия". Скривалището им предоставило рядък, недокоснат прозорец към келтския живот и търговия преди повече от две хиляди години, предаде БГНЕС.

Това, което отличава този обект от много подобни открития, е не само обемът на предметите, но и тяхното състояние. В изявлението на музея се отбелязва: „Селището е било надрегионален търговски и производствен център, свързан с търговски пътища на дълги разстояния, както се вижда от находки на кехлибарени, златни и сребърни монети и доказателства за елитно керамично производство".

Сред намерените предмети са златни и сребърни келтски монети, включително матриците, използвани за тяхното сечене, както и фрагменти от керамични съдове и основите на жилища, които някога са се намирали на мястото. Археолозите откриха и няколко производствени съоръжения и поне едно религиозно светилище, което показва, че селището е служило за цели, далеч надхвърлящи простото обитаване.

Професор Томаш Мангел от Университета в Храдец Кралове и един от ръководителите на разкопките, обясни, че бижутата включват парчета от бронзови и железни брошки, фрагменти от гривни, части от метални колани, стъклени мъниста и гривни. Екипът отбеляза и необичайно високата концентрация на артефакти в горния почвен слой: „Информационният потенциал на оригиналната селищна повърхност в горните и подземните хоризонти напълно надвишава нормативните граници".