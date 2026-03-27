19-годишен българин е задържан на летището в Атина за контрабанда на цигари

Гръцките власти задържаха 19-годишен български гражданин за контрабанда на тютюневи изделия на летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Задържането е извършено в ранните часове на деня от служители на полицията на летището, след получена оперативна информация. Младият мъж е пристигнал с полет от Египет и е бил проверен в зоната за пристигащи. При извършената проверка на него и багажа му са открити 4 650 пакета цигари и 12 пластмасови опаковки с общо 12,3 килограма тютюн, които са били без необходимия акцизен бандерол.

Нелегалните тютюневи изделия са конфискувани, а срещу българския гражданин е образувано досъдебно производство за нарушение на националното митническо законодателство на Гърция.

