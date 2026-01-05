10 души са признати за виновни за кибертормоз срещу Брижит Макрон

ПО СВЕТА

Десет души са признати за виновни за кибертормоз срещу първата дама на Франция Брижит Макрон с фалшиви твърдения за транссексуалност и „злонамерени" забележки за разликата във възрастта, съобщи „Би Би Си".

Делото беше образувано след като в социалните мрежи години наред се разпространяваше невярна и злонамерена информация за пола и сексуалността ѝ. Обвиненията включват публикации, които без основание твърдяха, че Макрон е родена като мъж и свързваха голямата ѝ възрастова разлика с президента Еманюел Макрон с педофилия.

Процесът започна след жалба, подадена от Брижит Макрон през август 2024 г., която доведе до арести през декември 2024 г. и февруари 2025 г. сред хора на възраст 41-60 години с различни професии - от публични личности до учители и IT специалисти. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат присъди до две години затвор за разпространение на клеветнически и злонамерени съобщения онлайн.

Този процес е част от по-широка борба срещу дезинформацията и онлайн тормоза. Семейство Макрон води отделен иск за клевета и в САЩ - срещу консервативната инфлуенсърка Кандейс Оуенс заради подобни нападки, които тя е разпространявала чрез свой подкаст и видеа пред милиони последователи. В съдебните заседания в Париж дъщерята на Брижит Макрон свидетелства, че клеветите са довели до влошаване на здравето и ежедневието на първата дама и нейното семейство, включително внуците ѝ, които са били подложени на подигравки в училище.

