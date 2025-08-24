Задържаха украински тираджия трафикант на сирийци

Вчера сутринта на ГКПП "Капитан Андреево" е пристигнал за влизане в страната товарен автомобил "Даф“ с украинска регистрация, управляван от гражданин на Украйна, пътуващ от Република Турция за Украйна. Това стана ясно от публикация на ГДГП във Фейсбук.



При извършена физическа проверка на превозното средство с газоанализатор са отчетени завишени стойности. В хода на инспекцията са установени пет лица без документи за самоличност, които по техни данни са граждани на Сирия и притежават турски карти за временна закрила.



Водачът на товарния автомобил и укритите лица са задържани със заповеди за полицейско задържане.



Работата по случая продължава.

