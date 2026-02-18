Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв

Няма какво да крием, всички знаете, че са изпратени материали по случая в Народното събрание. Това разкриха властите по случая "Петрохан".



Изискана е справка от НОИ, дали членовете от дружеството (бел. ред. НПО-то на Калушев) са осигурявани.



Деян Илиев и съпругата му са разпитани в присъствието на адвокат, мобилният му телефон е иззет при обиск, защото е отказал да го даде доброволно. Той е бил разпитан 2 пъти. Свидетел е по делото, а не обвиняем, към момента няма и основание да му се повдигне обвинение. Не може и да му се забрани да пътува извън България към този момент.



Готови са редица експертизи, категорични бяха властите.



По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло е имало кръв. "Но по левия и десния му ръкав също са открити барутни частици", коментираха експертите.



По оръжието на местопрестъплението е установено ДНК и от тримата мъже.

https://www.focus-news.net/