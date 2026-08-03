Участвал ли е патриарх Даниил в жестокото убийство на свещеник? Главата на православната ни църква повил с одеяло трупа на отеца разколник Стефан Камберов след брутален побой пред портите на манастира „Свети Панталеймон“ https://crimes.bg/kriminalno/uchastval-li-e-patriarh-daniil-v-zhestokoto-ubiystvo-na-sveshtenik-3/198197 Crimes.bg

Игуменът на Гигинския манастир архимандрит Никанор отново повдигна въпроса за евентуалното участие на патриарх Даниил в убийството на отец Стефан Камберов. Трагичният инцидент се случва през юли 2002 година след брутален побой пред портите на манастира „Свети Пантелеймон“ край Добринище. Архимандрит Никанор публично заяви, че няма да се подчинява на настоящия патриарх, тъй като той не е доказал по каноничен път липсата на съучастие в престъплението. Според неговите думи никой морално здрав човек не може да служи под омофора на Даниил.

Конфликтът води началото си от борбата за контрол върху апетитния църковен имот от 370 декара между двата синода. При превземането на манастира участва 29-годишният тогава дякон Даниил, а отец Стефан Камберов е сред изгонените свещеници. След като обявява гладна стачка пред портите, Стефан Камберов е пребит до смърт от Малин Сакарев и Борис Ерин. Тялото му е намерено в крайпътна канавка, завито с одеяло, по което се твърди, че са открити ДНК следи от Даниил.

Разследването от 2002 година е съпроводено от множество съмнения за прикриване на доказателства, включително изчезването на първоначалните ДНК експертизи и показания. Въпреки протестите в Югозападна България и исканията за отнемане на църковни санове, Даниил не е подведен под наказателна отговорност. Престъплението е официално определено като хулигански акт след употреба на алкохол. В крайна сметка през 2012 година алтернативният синод се завръща в лоното на Българската православна църква, с което е сложен край на разкола.

Източник: Уикенд