Разбитата цигарена фабрика в Дупница е на издирвания брат Галев

Издирваният от Интерпол мафиот Пламен Галев е сочен за собственик в сянка на разбитата нелегална цигарена фабрика в Дупница, където бяха открити стоки за 1,5 милиона евро. При мащабната акция ченгетата атакуваха и склад в село Кривина, използван за междинна станция преди контрабандата към Германия и Великобритания. Задържани са двама криминално проявени мъже, а разследването разкрива, че производството е ръководено от Борис М. – бивш служител на охранителната фирма на Галеви и личен шофьор на дясната им ръка Георги Първанов, известен като Жоре Бозата.

Фабриката е функционирала при строга конспирация в сграда на бизнесмена Георги Фикерлийски, като работници от Украйна и Молдова са били довеждани под прикритие за краткотрайни производствени цикли. Твърди се, че месечната продукция на фалшиво „Марлборо“ е достигала стойност от 10 милиона евро, а в организирането на износа е замесен бившият полицай Ивайло Проданов. Въпреки че Проданов беше отстранен от МВР още през 2012 г. заради връзки с Братя Галеви, полицията все още не разполага с годни доказателства за неговия арест при последната операция.

След смъртта на Ангел Христов през 2023 г., Пламен Галев е възобновил мащабния бизнес с нелегални цигари, след като е бил изместен от наркотрафика от турската мафия. Слухове в Дупница редят, че той тайно се е завърнал в България и се укрива между Гърция и имението си в Ресилово, ползвайки фалшиви документи. Престъпната му империя вероятно разполага с модерно оборудване за милиони евро, внесено от Индия, докато резиденцията му в Ресилово все още очаква окончателно решение за конфискация от Апелативния съд.

Източник: Уикенд