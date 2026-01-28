Разбиха нелегална схема за продажба на опасни вейпове без акциз в София

„Икономическа полиция“ към столичното Девето РУ получава оперативен сигнал за мъж, който незаконно държи и разпространява на територията на страната електронни устройства за пушене (вейпове) без задължителния бандерол за платен акциз в България.

В хода на проверката разследващите установяват, че заподозреният поддържа специализиран интернет сайт, чрез който активно набира клиенти и предлага за продажба електронни устройства, съдържащи никотин. Доставките до клиентите се извършвали чрез куриерска фирма, а стоката и подготвените пратки били складирани в гараж на частен имот в столичния квартал „Хаджи Димитър“.

Полицейската акция по задържането на разпространителя е проведена още същата вечер. Около 22.00 часа служителите на реда локализират адреса и засичат момента, в който двама мъже – на 25 и 20 години, влизат в гаража.

При незабавните процесуално-следствени действия двамата са задържани на място, а в помещението са открити множество фабрично запечатани електронни устройства от различни марки, както и опаковки и консумативи за куриерски пратки, подготвени за разпространение в цялата страна.

От гаража са иззети около 1120 електронни устройства, пълни с течност, съдържаща никотин, без акцизен бандерол. Освен тях полицаите изземват пликове на куриерска фирма, лаптоп и принтер, използвани за изготвяне на товарителници и организация на нелегалната търговия.

Експертната справка показва, че част от вейповете са особено опасни за здравето – съдържат изключително високи нива на никотин, а обемът на течността не отговаря на законовите изисквания, което представлява сериозен риск, особено за млади потребители.

Двамата мъже са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 234 от Наказателния кодекс – за държане и разпространение на акцизни стоки без бандерол.

След доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура, на 20-годишния младеж е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа

