Наркобосът Росен Стъкларя плащал 20 бона месечно на арестувания шеф на Пето РПУ

Люлинският наркобос Росен Кръстев - Стъкларя е плащал по 20 000 лева месечно на закопчания заедно с него като част от престъпна банда за търговия с дрога, умишлени палежи и подкупи шеф на софийското 5-о районно полицейско управление Пламен Максимов.

Миналия петък полицейският шеф от София, оперативният служител в Пето РПУ Юлиян Бързашки и разследващата полицайка от Луковит Милена Ботева изненадващо бяха закопчани в мащабна акция на ГДБОП и „Вътрешна сигурност“ на МВР като част от наркобандата на Росен Стькларя. Заедно с тях бяха задържани и трима мъже от кримиструктурата на люлинския гангстер, а при последвали обиски в София и в Ловеч бяха намерени над 50 кила наркотици - кокаин, марихуана, синтетична дрога, както и десетки хиляди евро. Срещу наркобандата с участието на полицейския началник Максимов и другите двама полицаи разследващите са използвали специални разузнавателни средства, заради което заседанието на Окръжния съд в Ловеч по гледане на мерките за неотклонение на обвиняемите беше засекретено.

Късно вечерта във вторник арестуваният шеф на столичното Пето РПУ Пламен Максимов беше пуснат под домашен арест с електронна гривна на крака от Окръжния съд в Ловеч, след като припадна от стрес в съдебната зала и се наложи да бъде свестяван. Под домашен арест беше пусната и полицайката от Луковит Милена Ботева, като според неофициална информация през отминалия уикенд тя е направила опит да се самоубие в арестантската килия. Останалите от наркобандата начело с Росен Стъкларя бяха оставени за постоянно в килиите.

Посветени в разследването срещу полицейската наркобанда разказаха, че то е стартирало още през пятото, когато ГДБОП арестува при акция в Търговище 44-годишния търговец на фентанил Светльо Ловешкия. У бандита бяха открити над кило и половина от смъртоносната дрога, а ченгетата тогава разкриха, че Ловешкия е захранвал с опасната дрога Североизточна България.

„Разследването установи, че фентанилът идва от Росен Стъкларя, който е доставял дрогата в цяла България чрез Калоян Натов и със съдействието на действащи служители на МВР“, разкрива столичен антимафиот. Според запознати Светльо Ловешкия е приел да стане анонимен свидетел срещу бандата на люлинския мафиот.

Според разследващите организираната престъпна група стои и зад умишлен палеж на административна сграда в Ловеч, при който е изгорял и автомобил. Твърди се, че палежът е извършен от полицая от Пето РПУ Юлиян Бързашки, но засега няма официална информация дали палежът е част от наказателна акция срещу конкуренти търговци на дрога.

Запознати от столичния ъндърграунд твърдят, че шефът на Пето РПУ в София Пламен Максимов е играл повече от година важна роля в бандата на Росен Стъкларя - нареждал е полицейски акции срещу дилъри на дрога, които не са искали да зареждат кокаин, марихуана и синтетична дрога от люлинския гангстер. Софийското Пето РПУ е сред най-големите в столицата и включва територии като идеалния център, кварталите „Гео Милев“, „Слатина“, „Редута“ и „Христо Ботев“, Най-апетитният район за дилърите на кокаин е центърът заради множеството барове и дискотеки. Твърди се, че през последната година пласьорите на Росен Стъкларя са наложили монопол върху продажбата на наркотици в най-оборотните столични заведения. Потърпевши от наркомонопола на територията на Пето РПУ, постигнат с полицейска намеса, са дилъри от организацията на братята от „Надежда“ Габриел и Виктор Боцеви, известни в престъпния свят с прякорите Жабата и Джуката, както и Веселин Ермалаев - Весо Телото, който също ръководи банда за улична търговия на наркотици.

„По нареждане на шефа на Пето РПУ Пламен Максимов ченгетата от районното задържаха дилърите на Весо Телото и братята Боцеви, а впоследствие ги притискаха да преминат на работа към Росен Стъкларя, за да не бъдат тормозени“, разкрива пласьор на наркотици от конкурентна на Стъкларя групировка. Според думите му Росен Кръстев предлагал полицейска защита и сам разказвал при вербовката на дилъри, че плаща по 20 000 лева всеки месец на шефа на Пето РПУ Пламен Максимов. При ареста на полицейския началник и обиска на жилището му в София обаче не са открити нито внушителна сума пари, нито наркотици. Заради това не се изключва хипотезата Максимов да е бил натопен и отстранен, за да се освободи територия за конкурентна на Стъкларя наркогрупировка.

„Пласьорите на Росен Кръстев - Стъкларя продават наркотици в цяла София и си плащат на ченгета от всички районни управления, а не само в Пето РПУ. Бандата е закриляна и от прокурори от Софийска районна прокуратура и съдии. Има случаи на притискани от магистрати дилъри с Висящи дела на които е било казвано, че ако не започнат да зареждат наркотици от него, ще бъдат вкарани за постоянно в ареста и след това ще се сдобият с ефективни осъдителни присъди“, разкрива дилър от софийския квартал „Дружба“.

Според признанията му Росен Кръстев е предлагал следната оферта на пласьорите - зареждат от него кокаин на 80 лева за грам и марихуана на цена от 6000 лева за килограм. Твърди се, че действащи полицаи от Пето РПУ са били ангажирани и с трафик на наркотици от София към провинцията, а Росен Кръстев е захранвал с дрога не само София и Ловеч, а и Шумен, Варна, Търговище, Велико Търново, Плевен и Хасково.

52-годишният Росен Кръстев – Стъкларя нашумя през лятото на 2020 г., след като стана основен свидетел срещу арестуваните за чадър над наркотрафиканти висши ченгета от ГДБОП Цветан Панков и Кирил Ванков.

Стъкларя даже беше направил аудиозаписи от мобилния си телефон, от които стана известно, че е плащал по 10 000 лева месечно на Цветан Панков, за да не бъде закачан. Белязана пачка с банкноти от 100 лева беше открита при задържането на Панков, който впоследствие беше оправдан от съда заедно с Кирил Ванков за спуснат чадър над наркобандата. Според показанията на Стъкларя тогава антимафиотите от ГДБОП му поискали 50 000 лева рушвет, за да арестуват неговия конкурент Габриел Боцев - Жабата.

Твърди се, че връзката на Росен Кръстев – Стъкларя с тогавашния началник на отдела за противодействие на наркотрафика Цветан Панков и колегата му Ванков от ГДБОП е била направена от служителката от Главна дирекция „Национална полиция“ Василена Фикирлийска, която първоначално също беше арестувана, но впоследствие не беше изправена пред съда.

Росен Кръстев – Стъкларя има 20-годишна кариера в бизнеса с наркотици, той беше дясна ръка на люлинския наркобос Мирослав Пелтеков - Мирката. През 2007 г. Стъкларя стана свидетел срещу Бандата на Чуковете, след като беше нападнат и зверски пребит от наказателна бригада на Христо Вартерян – Ицо Исуса. През последните години Стъкларя съумя да се утвърди сред най-влиятелните босове на наркотици в София не без съдействието на висши полицаи, прокурори и съдии.

