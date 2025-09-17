Наказаха украинец с 2 години затвор за изнасилване

Украинец със статут на предоставена временна закрила в България бе наказан от Варненския районен съд с 2 години затвор за извършено изнасилване.

39-годишният мъж извършил тежкото престъпление в ранните часове на 1 декември 2024 година в кв. “Чайка”. Преди това следвал жертвата си - млада постоянно пребиваваща у нас жена. Тя слушала музика от телефона си и не усетила, че е обект на нежелано присъствие. Пеша преминала от центъра през два осветени булеварда, но след като влязла в пустите междублокови пространства на кв. “Чайка”, подсъдимият я настигнал. Блъснал я силно в гръб и я съборил на тревата. Хванал я за косата и заблъскал главата й в земята, докато сломил съпротивата й и я изнасилил. След това избягал, а потърпевшата подала сигнал на тел. 112.

Полицаи заловили извършителя два дни по-късно, докато той опитвал да напусне страната. До момента той не е осъждан. След като си призна вината, украинецът се възползва от процедурата на съкратеното съдебно следствие и наказанието му бе редуцирано с 1/3 до 2 години лишаване от свобода, които ще търпи при първоначален общ режим. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна

https://trud.bg/