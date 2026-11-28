Убитият заради жена състезател по американски футбол Костадин Филчев е трябвало да участва в риалити предаването „Ергенът: Любов в рая“, но отпаднал в последния момент и на негово място влязъл прочулият се Педро. Продуцентите на формата обаче се договорили с 30-годишния мъж да се включи в следващия сезон и дори парафирали официален контракт. Преди това Филчев кандидатствал и за „Игри на волята“, но останал сред резервите.

Зверският побой срещу спортиста бе извършен на 13 ноември около 19 ч. в столичния квартал „Младост“ в магазин за алкохол и цигари. Трагичната саморазправа пламнала след скандал за жена, с която и двамата замесени имали отношения. На уговорената среща 31-годишният боксьор А. Д. нанесъл тежки удари на Костадин Филчев, който се свлякъл на земята. Въпреки усилията на лекарите в болница „Света Анна“, през нощта белият му дроб се напълнил с кръв и той издъхнал.

Нападателят бе задържан на следващия ден, като прокуратурата му повдигна обвинение за убийство, а съдът го остави за постоянно в ареста. Починалият Костадин Филчев е родом от Пловдив, но от години живеел в София и работел като персонален фитнес инструктор в най-елитните зали, сред които и „Есте“ на Кирил Домусчиев. Неговите близки го описват като добър човек и категорично отхвърлят слуховете, че е търгувал с наркотици и забранени фитнес стимуланти.

Източник: Уикенд