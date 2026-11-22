Впечатляваща 55-футова яхта от марката “Ферети”, която приживе е била собственост на Георги Илиев-Главния, страшилището от ВИС-2, изгоря като факла на Порто Сани, п-в Халкидики в Гърция.

Днес плавателният съд, чиято възраст е приблизително 15 години, е притежание на боса на “Софавто” Тони Златков, по прякор Автото.

Гръцката полиция разглежда версията за умишлен палеж, но не изключва пожарът да е плод на инцидент, т.к. капитанът, който по народност е грък, по това време е бил на борда. Тамошните ченгета предполагат, че не е изключено докато си е правил кафе на газов котлон, са е станала белята.

Разследващите от южната ти съседка не пропуснаха да се погаврят със свидливостта на родните милионери. Справка в регистрите сочи, че злополучният капитан е работил едновременно за трима бг-баровци, които се разбрали помежду си да делят заплатата му и всеки да плаща само 1/3 от дължимото възнаграждение. Подобен куриоз бил нововъведение сред любителите на скъпи лодки и идвал са покаже, че нашенецът е цар да се прави на паралия, но щом дойде ред за плащане, се чуди как да се скатае, бъзикат се гръцките униформени.

Тони Златков влезе в криминалните хроники през 2017 г., когато отвлякоха сина му. Тогава той лично води преговори с похитители и сам им занесе парите за откупа, благодарение на което детето му беше върнато невредимо. За отвличането бе обвинен Иво Ториното.

Трагедията обаче се отрази тежко на милионера, който след шока се отдаде на алкохол, дрога и леки жени. През 2024 г. заради глупостта да шофира порядъчно почерпен скъпото си возило „Ламборгини Урус“ из нощна София, той бе изловен с 1.41 промила алкохол в кръвта зад волана на луксозния си джип. Запознати твърдят, че във фаталната вечер дори бил дрогиран с кокаин, но неизвестно защо проба за наркотици не му била взета.

По време на инцидента Златков бил пред сделка със заможен клиент за Ламборгинито, зад чийто волан бе заловен в нетрезво състояние. Той взел 150 бона капаро за джипа, а на следващия ден трябвало да го предостави на клиента, който да му доплати оставащата сума. Сега обаче милионерът ще трябва да върне капарото на човека, тъй като сделката пропада заради задържането на джипа от органите на реда, издава запознат. По неофициална информация, возилото трябвало да бъде взето от сина на заможен бизнесмен от енергийния сектор.

Източник: crimesbg.com