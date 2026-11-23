В пълна мистерия тъне името на пияния и най-вероятно друсан джигит, който рано сутринта на 22 ноември се помля и заби челно под моста до столичния Ринг Мол.

Както медията ни първа съобщи, зрелищна катастрофа на Околовръстното събра очите на ранобудните шофьори. Черен Мерцедес GT се заби в бетонна колона под моста на кръговото, прелитайки през бордюра и прекосявайки целия “полуостров”, отделящ двете платна.

Наши източници издадоха, че полевите тестове за алкохол и наркотици на водача светнали в червено, сочейки тежка употреба на спиртни напитки и бели “прахчета”.

Онова, което цял ден ръководството на ключови звена от МВР не иска да каже, е името на потенциалния пътен убиец. Наричаме го така, защото е цяло чудо, че няма жертви от катастрофата, имайки предвид, че по това време трафикът към мола и околностите е засилен, а в близост има и пешеходна пътека.

Мистерията около самоличността му и фактът, че извергът е шофирал мощна, скъпа кола, логично пораждат съмнения дали това не е поредната вип персона или тежък бизнесмен, над който репресивният апарат е разпънал чадър.

Вместо за назидание да го покажат пред цяла България, ченгетата подозрително мълчат. Наш екип най-напред се свърза с висши представители от СДВР, които казаха, че преписката все още е в районното, в чийто обхват попада Ринг мол.

Шефът на КАТ Светлозар Захариев на свой ред ни посъветва да се обърнем към пресцентъра на МВР, където той бил дал цялата информация. И дори заяви, че не е склонен да дава информация по телефона, без да е сигурен кой стои отсреща.

С цялото ни уважение към йерархията и правилата за изнасяне на информация, ние от редакцията апелираме към органите на реда да не крият имената и лицата на субекти, които застрашават здравето и живота на хората.

Далеч сме от мисълта, че който и да е от интервюираните господа в униформа не е полюбопитствал за водача на мерцедеса. Тогава кому е нужна цялата тази информационна завеса?

Трябваше ли да се случи поредната пътна трагедия за да разберем кой е индивидът, седнал надрусан до козирката и пиян като щайга зад волана рано сутрин? Това не е празно любопитство нито опит за запълване на клюкарските медийни хроники.

Тъкмо обратното - обществото ни е силно чувствително към подобни скандали, а кошмарът на автомагистрала “Тракия” е твърде пресен за да неглижираме нави прояви на вандализъм.

За това призоваваме органите на реда час по-скоро да разобличат поредния нагъл джигит ако не искат да носят морална отговорност за следващата смърт на шосето. Защото лица като този, когато крият, имат заслужено място на стената на срама.

Източник: crimesbg.com