Министерството на вътрешните работи в Турция обяви, че Емре Ялван, лидер на "организирана престъпна група от ново поколение“, замесена в 60 различни престъпления и Мурат Сайдъм, издирвани с червена бюлетина на Интерпол, са екстрадирани от България в Турция.

Емре Ялван е бе издирван с червена бюлетина за "въоръжен грабеж през нощта от множество лица“. Ялван е издирван и в цялата страна за 11 отделни престъпления, като е установено, че е замесен в 60 различни престъпления.

Според турското издание "Таквим" той е бил арестуван в България на 21 август 2026 г. по заповед на прокуратурата в Бакъркьой. Срещу него има влязла в сила присъда от 4 години и 7 месеца лишаване от свобода за въоръжен грабеж, като е трябвало да изтърпи оставащата част от наказанието. На 18 септември турското Министерство на правосъдието е изпратило официално искане за екстрадицията му до българските власти.

Мурат Сайдъм, който бе издирван с червена бюлетина за престъпления, включително "трафик или снабдяване с наркотици, лишаване от свобода чрез сила, заплаха или измама, закупуване, носене или притежаване на нелицензирани огнестрелни оръжия и боеприпаси, заплаха и обида с оръжие“, също беше екстрадиран от България в Турция.

Министерството съобщи, че Ялван и Сайдъм са били докарани в Истанбул от България във вечерните часове.

Турксият вътрешен министър Мустафа Чифтчи подчерта, че дипломатическите контакти и засиленото международно сътрудничество дават резултат при издирването и предаването на укриващи се от правосъдието лица.

"Доведохме в страната ни от България двама бегълци, издирвани с червена бюлетина. Единият е ръководител на престъпна група, свързана с 60 отделни престъпни деяния, а другият е наркодилър с влязла в сила присъда лишаване от свобода. Те помислиха, че бягството означава спасение, но пътят им ги отведе до турското правосъдие“, добави Чифтчи.

Министър Чифтчи благодари на българския си колега Иван Демерджиев и на българските власти за тяхното сътрудничество и принос, както и на служителите на турската полиция и Министерството на правосъдието за усилията им в този процес.

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