Шокиращи случаи на насилие от деца срещу деца. Как се стигна до посегателства над две непълнолетни момичета? https://crimes.bg/kriminalno/shokirashti-sluchai-na-nasilie-ot-deca-sreshtu-deca-kak-se-stigna-do-posegatelstva-nad-dve-nepalnoletni-momicheta/206540 Crimes.bg

Снимат насилието, публикуват го в социалните мрежи и чакат харесвания. Случаи на агресия между непълнолетни, групи с екстремистки символи и тежки престъпления, извършени от тийнейджъри, поставят въпроса защо институциите и обществото забелязват тревожните сигнали едва след трагедията.

Къде се проваля системата за закрила на детето и кой носи отговорност за предотвратяването на насилието? Темата коментираха в ефира на bTV бившият социален министър Иванка Шалапатова и адвокат Йорданка Бекирска.

Според Иванка Шалапатова проблемът не е само в работата на отделни институции, а в отношението на обществото към децата и насилието.

Моята лична теза като човек, който близо 30 години работи за правата на децата, е, че това е изборът на нашето общество. Ние избираме да нямаме адекватни политики за децата. Ние избираме гражданското общество да бъде обявено за чужди агенти. Ние избираме насилието, агресията, заяви тя.

Шалапатова посочи, че употребата на наркотици и алкохол често е свързана с проявите на агресия. По думите й голяма част от извършителите на насилие сами са преживели насилие в детството си.

Бившият министър обясни, че ефективната система за закрила трябва да изпълнява три основни условия - ранно разпознаване на риска, ниска обществена търпимост към насилието и адекватна грижа както за пострадалите, така и за извършителите.

„Единият критерий е тази система да реагира рано. Толкова рано да се идентифицират предпоставките за насилие, че чрез правилна намеса на различни държавни институции, семейството и обществената среда да не се стигне до насилието", обясни тя.

Според нея липсата на достатъчно възможности за спорт, култура и смислени занимания през свободното време също допринася за проблема.

Адвокат Йорданка Бекирска обърна внимание на обществената толерантност към рисково поведение, което често остава без последствия.

„Има усещане за абсолютна безнаказаност и тя идва от нашата цялостна толерантност към подобно поведение. Ние като общество виждаме предпоставките, но не ги идентифицираме. Например употребата на алкохол от деца на 14 години. Всички знаем, че наркотиците се разпространяват много лесно през Телеграм. Чували сме, знаем, четем, но не правим нищо, за да го предотвратим", коментира тя.

По думите й законодателството трябва да бъде осъвременено, особено по отношение на противообществените прояви и престъпленията, извършвани от непълнолетни.

Бекирска обаче подчерта, че законовите промени сами по себе си няма да бъдат достатъчни, ако липсват обществена отговорност и реално прилагане на правилата.