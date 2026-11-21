Пияният граничар, убил абитуриентката Милена в Драгоман – участник в канал за трафик на мигранти Джигитът в униформа Емил Георгиев прибирал по 100 евро за прекаран към Сърбия бежанец от каналджийската банда на Венци Боксьора https://crimes.bg/kriminalno/piyaniyat-granichar-ubil-abiturientkata-milena-v-dragoman-uchastnik-v-kanal-za-trafik-na-migranti-3/206357 Crimes.bg

26-годишният граничен полицай Емил Георгиев, който мъртвопиян блъсна и уби с мощния си мерцедес 18-годишната абитуриентка Милена в Драгоман, е бил разследван от „Вътрешна сигурност“ на МВР като част от организиран канал за нелегален трафик на мигранти. Престъпната схема за превеждане на бежанци през България в посока Сърбия е била ръководена от доскорошния шеф на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Драгоман Петър Терзобалиев, живял на семейни начала с майката на уволнения служител.

Според данни от системата на МВР каналджийският бизнес на българска територия е бил поверен на криминално проявения Венцислав Дамянов - Венци Боксьора. Мигрантите плащали между 3000 и 5000 евро за преминаване през страната, а корумпираните служители на границата, сред които и самият Емил Георгиев, прибирали по 100 евро на човек. Разследването срещу тях обаче е било стопирано през пролетта, а Петър Терзобалиев е напуснал поста по здравословни причини.

Припомняме, че фаталният инцидент в Драгоман се случи в 4 часа сутринта след алкохолен запой в ресторанта на майката на полицая „Ловна среща“, където записите от охранителните камери са изтрити. Пробата на Емил Георгиев отчела 1,61 промила алкохол в кръвта, като според запознати 18-годишната Милена е имала кратки отношения с него през лятото, но ги прекратила заради агресивното му поведение. Общественото недоволство в Драгоман прерасна в протест заради страхове от потулване на случая.

Източник: Уикенд