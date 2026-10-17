Мегера разследван за убийствата на Боби Белята и Веско Дебелия Престъпникът от години бил сред „чистачите“ на хора от подземния свят https://crimes.bg/kriminalno/megera-razsledvan-za-ubiystvata-na-bobi-belyata-i-vesko-debeliya-3/203694 Crimes.bg

Старата кримка Славчо Мегеров, който бе разследван за разстрела на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, се проверява за съпричастност към още две неразкрити мафиотски екзекуции. Източници от спецслужбите разкриват, че 51-годишният престъпник с над 30-годишна криминална история може да е извършител на убийствата на Борис Борисов – Боби Белята и на Веселин Стоименов – Веско Дебелия. При претърсване в сграда в пловдивския квартал „Гагарин“, където живее сестрата на Мегера, вече са открити оръжия, които преминават през експертизи.

Покушението срещу Веско Дебелия от 7 януари 2016 г. в затворения комплекс „Макси“ в София е извършено по идентичен начин с това на Илиян Филипов. 53-годишният Стоименов, сочен за ключова фигура в юридическото приключване на бизнеса и активите на ВИС-2 след смъртта на Георги Илиев, бе ликвидиран със 7 куршума. От своя страна 39-годишният Борис Борисов бе застрелян на 26 февруари 2015 г. край Казичене. Боби Белята бе известен като дясна ръка на Христофорос Аманатидис – Таки и сочен за лидер в Бандата на чуковете.

Висаджията Весо Дебелия бе разстрелян точно като Илиян Пимка

Без окончателни лабораторни анализи на намереното оръжие и преки признания, осъждането на Славчо Мегеров за старите екзекуции остава трудно постижимо. Наскоро държавата спечели дело за конфискация на имуществото на Боби Белята, като съдът отне апартаменти в София и Солун от синовете му след смъртта на съпругата му Здравка през 2023 г. Криминалистите продължават да проверяват местонахождението на Мегера по време на престъпленията, определяйки го като един от най-хладнокръвните „чистачи“ на подземния свят.

Източник: Уикенд