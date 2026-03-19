Кражба за над 9000 евро от стопанство в Сливен: Как животновъдите опазват стадата си? https://crimes.bg/kriminalno/krazhba-za-nad-9000-evro-ot-stopanstvo-v-sliven-kak-zhivotnovadite-opazvat-stadata-si/187725 Crimes.bg

Броени дни преди Великден - кражба за над 9000 евро от животновъдно стопанство в Сливен. Откраднати са 50 агнета, част от които вече са върнати на собственика. Как животновъдите в региона опазват стадата си?

За броени часове извършителите са задържани - те са двама мъже, криминално проявени.

Силвия и Стефан Стефанови са животновъди от дълги години. В обекта си имат 100 броя майки и около 70-80 бебета.

Стопаните признават, че имат притеснения преди Великден.

Виждаме, че напоследък доста зачестяват кражбите. Начинът, по който се предпазваме, е чрез камери. Разчитаме на камери, които сме сложили, и на кучета, които ни подават сигнал, когато има някакво движение около животните, коментира пред БТВ Силвия.

Стефан допълва, че сутрин прибират кучетата, а вечер ги пускат. Той обмисля да увеличат броя на камерите.

Имаме вече запитвания, записвания. Хората търсят българско живо тегло. Принципно се предпочита от това, което е в магазините, но все пак. Цената варира между 5 и 7 евро живо тегло. Миналата година беше около 10-12 лева. Така че не е много по-скъпо. Разходите се увеличават, всичко поскъпва. Но на този етап ние не увеличаваме цената в нашето стопанство, коментира Силвия.

В селото има постоянно полицейско присъствие, което носи допълнително спокойствие за стопаните.