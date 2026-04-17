Кметството на Ръжево Конаре с апел: Пазете се от измамни „майстори"

Кметството на село Ръжево Конаре излезе с официално предупреждение към жителите за зачестили опити за измами, свързани с т.нар. „майстори“, предлагащи ремонти на покриви. Според местната власт в последно време се наблюдава тревожна тенденция лица да обикалят домовете и да предлагат услуги на подозрително ниски цени, които впоследствие се оказват измамни.

„Уважаеми жители, във връзка със зачестилите опити за измама от лица, представящи се за „майстори“ и предлагащи ремонт на покриви, Ви призоваваме да бъдете изключително внимателни. Нереално ниските цени често са сигнал за нередност. Не се подвеждайте по примамливи оферти и обещания за бърз и евтин ремонт“, се посочва в обръщението на кметството.

От администрацията призовават хората да бъдат особено предпазливи и да не предприемат прибързани действия. „Не давайте пари предварително без издаден официален документ за платената сума; не поемайте ангажименти без изготвена писмена оферта и ясно договорени условия; не се доверявайте на обяви в интернет групи без проверка на лицата и фирмите; проверявайте внимателно всяка информация, преди да предприемете действия“, гласи още предупреждението.

От кметството съветват жителите при съмнения да търсят съдействие от местната администрация. „Ако се съмнявате в коректността на дадено лице или бригада, можете да се обърнете към кметството за съдействие и проверка на информацията“, допълват оттам.

Особено внимание се обръща и на случаите, в които се оказва натиск от страна на предполагаемите изпълнители. „При оказване на натиск или съмнително поведение от страна на „изпълнители“, незабавно подайте сигнал на телефон 112“, предупреждават още от кметството.

В заключение местната власт апелира към по-голяма бдителност сред хората: „Нека бъдем отговорни и да не допускаме измами в нашето населено място.“

Сигналът идва на фона на зачестяващи подобни случаи в различни населени места, при които недобросъвестни лица се възползват от доверието на хората, особено в по-малките населени места, и нанасят сериозни финансови щети.

