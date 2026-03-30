Издирваният прокурорски син. Какви са фактите по случая

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полица от ГДБОП. В същото време МВР отправи питане към Сърбия дали са арестували Пепи Еврото, бившият следовател Петър Петров. Тези криминални сюжети коментира журналистът от в. "24 часа" Кирил Борисов - гост в студиото на "Денят започва".

"За съжаление, Васил Михайлов, т. нар. прокурорски син, е на път да се превърне от един малък бандит от местно ниво в голям, защото издирването в продължение на много месеци наред дава една школовка, която занапред ще му бъде полезна, за съжаление, не на обществото. Това, че не е открит толкова време, много хора обвиняват полицията, но аз не, защото съвременните технологии и възможностите се развиват много бързо и службите не могат да ги наваксат. В един момент в началото се търси много по-строго, но след известно време се разчита на т.нар. оперативна информация, когато някой има информация къде може да е, тя се проверява и т.н.", обясни Борисов.