Двама държат насила 20-годишен от януари, заключили го в апартамент в "Студентски град"

Полицията в София разкри случай на отвличане, при който са открити и наркотични вещества, съобщиха от МВР.

Преди два дни е подаден сигнал, че мъж е държан против волята си в апартамент в столичния квартал „Студентски град“.

При проверката на адреса служителите на реда са открили двама криминално проявени младежи на 18 и 21 години, както и 20-годишния подател на сигнала. По негови думи той е бил задържан насила от януари 2026 г.

В жилището са намерени 85 пликчета с различни вещества – бучки вещество, прах, кристали, растителна маса, таблетки, както и мобилни телефони.

Иззетите наркотици са идентифицирани като коноп, метамфетамин и кокаин с общо тегло над 110 грама.

Тримата мъже са задържани.

Материалите по случая са предадени на прокуратурата, а на двамата младежи – на 18 и 21 години – е повдигнато обвинение.

Те са арестувани за срок от 72 часа.

