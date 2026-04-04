Д-р Хасърджиев умишлено заразявал хора със СПИН

Скандално разследване разкрива тежки престъпления, свързани с група мъже, обвинени в сексуално насилие, принуда и създаване на незаконни видеоматериали с непълнолетни. В центъра на случая стои д-р Станимир Хасърджиев, около когото се оформя мрежа от участници, включително актьорът Росен Белов и Симеон Дряновски. Според данни от прокуратурата жертвите са десетки, като сред тях има и непълнолетни момчета, подмамвани чрез познанства и обещания.

Един от случаите включва 16-годишно момче, въвлечено в съмнителна среда след покана за събиране, където е било дрогирано и впоследствие заснето в компрометиращи ситуации. Друг ключов свидетел – Георги, твърди, че е бил принуден чрез заплахи и наркотици да участва в групови действия против волята си. Разследващите откриват множество записи, както и специално оборудвани помещения.

Обвиненията включват също използване на опасни вещества като GHB, известен с ефекта си върху съзнанието и поведението. Допълнително напрежение в случая създават твърдения, че Хасърджиев е укривал сериозно заболяване и е излагал партньорите си на риск.

Властите повдигат множество обвинения, а част от заподозрените са задържани или поставени под домашен арест. Делото се очаква да бъде засекретено заради чувствителността на доказателствата и броя на засегнатите лица.

Източник: Уикенд