Бандата на Близнаците измъчвала заложници с електрошок и бойни кучета И общински съветник в Сандански е член на престъпната група

Брутални разкрития за дейността на „Бандата на Близнаците” шокираха обществеността след зрелищна акция на ГДБОП в София. Разследването срещу лихварската империя, ръководена официално от братята Лари и Крум Игнатови, извади наяве нечовешки методи за събиране на дългове. Престъпната група е използвала електрошокови палки и специално обучени бойни кучета бултериери, които са били насъсквани дори срещу жени, закъснели с вноските по кредитите си.

Само за последната година срещу мафиотската структура са подадени над 140 жалби. Свидетели разказват за истински ад – заплахи за чупене на крайници, психологически терор върху семейства и принуда за теглене на нови заеми за покриване на стари дългове. Офисът на фирмата „Twins Credit” в столичния квартал „Стрелбище” се е превърнал в инквизиторско депо, където длъжници са били пребивани и изтезавани.

Инструкции за натиск над длъжници, открити от ГДБОП при акцията срещу лихварите

Въпреки арестите на силоваците, източници от ъндърграунда твърдят, че истинските босове остават в сянка. Като реални двигатели на схемата се сочат крими авторитетът Румен Садовски – Дивака и бивши високопоставени полицаи. Мрежата е разгърнала пипалата си и в провинцията чрез свързани лица като общинаря от Сандански Стоян Златков, който в момента се укрива. При обиските са иззети огромни суми в брой и цял арсенал от хладни оръжия и помощни средства за мъчения.

Източник: Уикенд