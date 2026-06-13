КРИМИНАЛНО

През Дидо Дънката минавали рушветите за незаконния град край Варна

Благомир Коцев предаден от дясната си ръка Илия Коев, който закрилял украинската групировка КУБ

https://crimes.bg/kriminalno/prez-dido-dankata-minavali-rushvetite-za-nezakonniya-grad-kray-varna-3/194362 Crimes.bg
Iva Ivanova
56
През Дидо Дънката минавали рушветите за незаконния град край Варна
Iva Ivanova
56

Благомир Коцев предаден от дясната си ръка Илия Коев, който закрилял украинската групировка КУБ

 

Скандалният бизнесмен Даниел Славов – Дидо Дънката е сочен за ключов посредник при раздаването на рушвети от украинската строителна групировка КУБ към Община Варна. Подкупите са осигурявали покровителство за изграждането на незаконен град от 104 къщи в местността Баба Алино. Аферата гръмна с уволнението на кметски служители и държавни шефове. Сред отстранените са Красимира Божкова от Кадастъра и Ерхан Абляз от РИОСВ, уволнен от министър Росица Карамфилова. Основен двигател на схемата се оказва заместник-кметът Илия Коев, който тайно от кмета Благомир Коцев спирал проверките срещу боса Олег Невзоров.

Илия Коев е получавал ежемесечни стимули от Даниел Славов. В корупционната мрежа са замесени още Кристиян Георгиев, Силва Крикорян, Александър Драгнев, Милена Неделчева и експертката Наталия. Кметът Благомир Коцев отстрани Александър Драгнев след вътрешно разследване. Преди този скандал Благомир Коцев беше предаден и от друг заместник-кмет – адвокат Диан Иванов – Дишката. Припомняме, че Иванов свидетелства срещу кмета в Антикорупционната комисия, което доведе до петмесечен арест за Благомир Коцев в края на 2025 година.

Преди да заеме поста, Илия Коев е бил личен бодигард на Благомир Коцев и охранител на баща му Рубин Коцев. Името на Даниел Славов – Дидо Дънката бе обявено публично и от депутата Павел Попов. Даниел Славов, който през 2010 година беше арестуван с Борислав Гуцанов, е свързван с Петя Точева и бившата депутатка Славена Точева. В миналото Даниел Славов е подкрепил Благомир Коцев срещу Иван Портних.

Източник: Уикенд

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