През Дидо Дънката минавали рушветите за незаконния град край Варна

Скандалният бизнесмен Даниел Славов – Дидо Дънката е сочен за ключов посредник при раздаването на рушвети от украинската строителна групировка КУБ към Община Варна. Подкупите са осигурявали покровителство за изграждането на незаконен град от 104 къщи в местността Баба Алино. Аферата гръмна с уволнението на кметски служители и държавни шефове. Сред отстранените са Красимира Божкова от Кадастъра и Ерхан Абляз от РИОСВ, уволнен от министър Росица Карамфилова. Основен двигател на схемата се оказва заместник-кметът Илия Коев, който тайно от кмета Благомир Коцев спирал проверките срещу боса Олег Невзоров.

Илия Коев е получавал ежемесечни стимули от Даниел Славов. В корупционната мрежа са замесени още Кристиян Георгиев, Силва Крикорян, Александър Драгнев, Милена Неделчева и експертката Наталия. Кметът Благомир Коцев отстрани Александър Драгнев след вътрешно разследване. Преди този скандал Благомир Коцев беше предаден и от друг заместник-кмет – адвокат Диан Иванов – Дишката. Припомняме, че Иванов свидетелства срещу кмета в Антикорупционната комисия, което доведе до петмесечен арест за Благомир Коцев в края на 2025 година.

Преди да заеме поста, Илия Коев е бил личен бодигард на Благомир Коцев и охранител на баща му Рубин Коцев. Името на Даниел Славов – Дидо Дънката бе обявено публично и от депутата Павел Попов. Даниел Славов, който през 2010 година беше арестуван с Борислав Гуцанов, е свързван с Петя Точева и бившата депутатка Славена Точева. В миналото Даниел Славов е подкрепил Благомир Коцев срещу Иван Портних.

Източник: Уикенд