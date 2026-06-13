Васко и Траян от „Калашниците“ държали бизнеса с даряване на кръв Джигитите от Ботунец са част от наказателна бригада на ромския престъпен синдикат, воювали със сина на Ицо Папата за контрол над жриците на любовта https://crimes.bg/kriminalno/vasko-i-trayan-ot-kalashnicite-darzhali-biznesa-s-daryavane-na-krav-3/194347 Crimes.bg

Мургавите джигити от столичния квартал „Ботунец“ Васко Филипов и Траян Филипов са част от ударна наказателна бригада на ромската престъпна банда „Калашниците“. Двамата предизвикаха брутална катастрофа на Челопешко шосе след гонка с луксозни коли, врязвайки се в автобус на градския транспорт. Престъпната групировка „Калашниците“ развива разнородна дейност, включваща лихварство, наркотрафик, рекет и проституция. От 1 година бандата контролира и незаконната продажба на кръв пред Центъра по трансфузионна хематология в София, като Васко Филипов и Траян Филипов са били преките отговорници за отчитането на този бизнес с дневен оборот над 7000 евро.

Преди време 28-годишният Васко Филипов е участвал в масов бой в дискотека в „Студентски град“, породен от сутеньорска война с Любомир Върбанов – Чопи. Любомир Върбанов е син на известния ромски престъпен авторитет Христо Върбанов – Ицо Папата. Седмици след мелето тарторът Петьо Александров – Пешо Калашника и приятелката му Таня бяха арестувани по жалба на ромката Анжела. Жертвата бе отвлечена в края на септември 2024 година, дрогирана и държана 7 месеца в сексуално робство, но на 4 май 2025 година успяла да избяга. През есента на 2025 година Анжела се отметна от показанията си и Петьо Александров получи лека присъда от 8 месеца затвор, която вече е изтърпял в Казичене.

Миналата есен „Калашниците“ и Любомир Върбанов сключиха примирие за подялба на бизнеса с проституция. Бандата върти публични домове у нас и изнася момичета в Германия под опеката на сводника Зафир Калашника. Годишните печалби от сводничество надхвърлят 2000000 евро. Роднините на Васко Филипов и Траян Филипов отричат престъпната им дейност, но джигитите имат множество снимки с ромските босове Боко, Сезо и Петьо Секса.

Източник: Уикенд