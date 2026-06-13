КРИМИНАЛНО

Васко и Траян от „Калашниците“ държали бизнеса с даряване на кръв

Джигитите от Ботунец са част от наказателна бригада на ромския престъпен синдикат, воювали със сина на Ицо Папата за контрол над жриците на любовта

https://crimes.bg/kriminalno/vasko-i-trayan-ot-kalashnicite-darzhali-biznesa-s-daryavane-na-krav-3/194347 Crimes.bg
Iva Ivanova
63
Васко и Траян от „Калашниците“ държали бизнеса с даряване на кръв
Iva Ivanova
63

Джигитите от Ботунец са част от наказателна бригада на ромския престъпен синдикат, воювали със сина на Ицо Папата за контрол над жриците на любовта

 

Мургавите джигити от столичния квартал „Ботунец“ Васко Филипов и Траян Филипов са част от ударна наказателна бригада на ромската престъпна банда „Калашниците“. Двамата предизвикаха брутална катастрофа на Челопешко шосе след гонка с луксозни коли, врязвайки се в автобус на градския транспорт. Престъпната групировка „Калашниците“ развива разнородна дейност, включваща лихварство, наркотрафик, рекет и проституция. От 1 година бандата контролира и незаконната продажба на кръв пред Центъра по трансфузионна хематология в София, като Васко Филипов и Траян Филипов са били преките отговорници за отчитането на този бизнес с дневен оборот над 7000 евро.

Преди време 28-годишният Васко Филипов е участвал в масов бой в дискотека в „Студентски град“, породен от сутеньорска война с Любомир Върбанов – Чопи. Любомир Върбанов е син на известния ромски престъпен авторитет Христо Върбанов – Ицо Папата. Седмици след мелето тарторът Петьо Александров – Пешо Калашника и приятелката му Таня бяха арестувани по жалба на ромката Анжела. Жертвата бе отвлечена в края на септември 2024 година, дрогирана и държана 7 месеца в сексуално робство, но на 4 май 2025 година успяла да избяга. През есента на 2025 година Анжела се отметна от показанията си и Петьо Александров получи лека присъда от 8 месеца затвор, която вече е изтърпял в Казичене.

Миналата есен „Калашниците“ и Любомир Върбанов сключиха примирие за подялба на бизнеса с проституция. Бандата върти публични домове у нас и изнася момичета в Германия под опеката на сводника Зафир Калашника. Годишните печалби от сводничество надхвърлят 2000000 евро. Роднините на Васко Филипов и Траян Филипов отричат престъпната им дейност, но джигитите имат множество снимки с ромските босове Боко, Сезо и Петьо Секса.

Източник: Уикенд

 

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