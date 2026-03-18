63-годишен влиза в затвора за блудство с деца на 4 и 7 години

63-годишен мъж е осъден на пет години лишаване от свобода за извършени от него престъпления против половата неприкосновеност по отношение на малолетни лица, съобщиха от прокуратурата.

Подсъдимият е признат за виновен за извършените от него престъпления, допълниха от държавното обвинение. В хода на разследването е установено, че многократно в периода от ноември 2023 г. до декември 2023 г. в Благоевград подсъдимият В.Я. е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление с малолетно лице на четири години.

В същия период той блудствал и с малолетно лице на седем години от същия пол.

За извършените от В.Я. две престъпления при условията на чл. 23, ал. 1 от Наказателния кодекс съдът му наложи ефективно наказание "лишаване от свобода" за срок от пет години при първоначален общ режим на изтърпяване, съобщиха от държавното обвинение.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.