41-годишен обвинен за блудство и детска порнография

41-годишен жител на Велико Търново е привлечен като обвиняем по дело за блудствени действия с малолетно момиче, както и за притежание и изготвяне на материали с детска порнография. По информация от Районната прокуратура, мъжът е задържан за срок до 72 часа, а обвинението вече е внесло искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража".

Според събраните до момента доказателства, престъпленията са били извършвани в рамките на почти една година - от 21 септември 2024 г. до 13 септември 2025 г., на територията на Велико Търново. На мъжа са повдигнати обвинения както за блудствени действия, така и за създаване и съхранение на порнографски материали, в които е участвало малолетно лице.

Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение, тъй като според разследващите има реален риск обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. За престъпленията, за които е обвинен, законът предвижда лишаване от свобода между 3 и 15 години.

Поради характера на случая и възрастта на пострадалото дете, разследването се води при засилена конфиденциалност и заседанията се провеждат при закрити врата.