Защо са записани видеа с клиенти по време на процедури

Растат сигналите от потърпевши в лазерните центрове в Бургас, заснемали тайно клиентите си. Скандалът доби обществена популярност, когато се разбра, че видеата са качвани в сайтове с порнографско съдържание. Десетки са жените, които са пострадали. Разследването продължава с разпити, а огледите са приключили още в понеделник, казаха за bTV от полицията в морския град.

Страх и масова психоза е обхванала жените в морския град заради изтеклите клипове. В ефира на bTV показахме няколко жертви на студиата за красота, които разказаха как са пострадали.

От G Point заявиха, че нямат политика за поставяне на камери или каквито и да било записващи устройства в помещенията, в които се извършват процедури по лазерна епилация и признаха, че са установили четири снимки, направени през октомври 2023 година в едно от първите им студиа в Казанлък.

Клиентка на едно от претърсените студиа разказа, че живее „в постоянен ужас" да не се види или разпознае в интернет. Друга майка разказва, че 11-годишната й дъщеря е посещавала лазерни процедури. Макар детето да не се е събличало напълно, страхът, че могат да съществуват записи, е огромен. И двете категорично отказват да говорят публично и още не са решили дали да заведат дело.

Показанията на една от жертвите разкриват мащаба на травмата. Жената разказва, че е посещавала салона през 2022 и 2023 г., а впоследствие е открила свое видео в порносайтове - не в един, а в поне десет. Камерата е изключително близко поставена - беше на метър-метър и нещо от мен, насочена директно към интимните ми части. Имам хиляди гледания и рейтинг в сайта, казва тя и допълни, че по време на процедурата не е видяла камерата.

По думите й достъпът до пълните видеа става срещу плащане с криптовалута, което ги прави трудно проследими и свалянето им почти невъзможно. Тя допълни, че нейно видео е излъчвано на живо в сайт за възрастни.

Пострадалите жени вече са се организирали в неформална общност и си обменят информация. За един ден се събрахме близо сто жени - семейни, с деца, с добри професии, разказва жертвата. Според нея има сериозни съмнения, че част от записите са били излъчвани и на живо.

По данни на ОД на МВР - Бургас до момента основателните жалби вече са над 100, като по всеки сигнал ще се работи поотделно. Разпитите продължават, а от полицията предупреждават хората да не се поддават на паника и на непроверена информация, която циркулира и в социалните мрежи.

Към момента полицията работи по конкретни сигнали за два салона в Бургас - в централната част на града и в ж.к. „Меден рудник". В същото време в социалните мрежи вече се появяват твърдения за подобни практики и в други обекти, които тепърва ще бъдат проверявани.

За подобно престъпление законът предвижда до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева.