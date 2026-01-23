Трима мъже спасиха жена от удавяне в Гребния канал на Пловдив

Млада жена е спасена от удавяне и премръзване, след падане в Гребния канал в Пловдив, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив. Инцидентът е станал преди обяд, когато жената е паднала в ледените води на канала и е спасена, благодарение на трима мъже.

Докато тичал в района, Виктор Гроздарев чул викове за помощ и се включил в животоспасяващата акция към други двама, по-възрастни от него мъже, чиито имена към момента не са известни, казаха от РДПБЗН-Пловдив. Във водата са хвърлени два спасителни пояса, чрез които е започнало изтеглянето на жената към брега.

На място е пристигнал екип на пожарната и с общи усилия жената е извадена от водата и предадена на медицински екип. Оказана ѝ е първа помощ, след което е настанена в болнично заведение.

От екипа на пожарната определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични. Респект към смелостта и човечността на хората, помогнали за спасяването на един човешки живот, допълниха от РДПБЗН-Пловдив.