Ексклузивно! ДПС-Ново начало с призив на Йотова: Вие сте майка на кабинета, свикайте КСНС! (ВИДЕО)

Премиерът Гюров не се явява нито на изслушвания, нито на парламентарен контрол, министрите също отказват да се явят в Народното събрание, подчерта Искра Михайлова

“Парламентарната група на ДПС-Ново начало се обръща към Илияна Йотова с настоятелното изискване да свика Консултативен съвет по национална сигурност.”

Това заяви на брифинг в кулоарите на парламента зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова.

"България не може да чака повече. Българските граждани имат нужда от национално отговорни решения. Трябва да бъде свикан Съвет. Наблюдаваме явление, с което се сблъскваме през последните дни.

Представителите на служебното правителство, създадено от президента Йотова, избягват срещите с Народното събрание. Премиерът Гюров не се явява нито на изслушвания, нито на парламентарен контрол. Министрите също отказват да се явят в Народното събрание", негодува тя.

"Свикват се формати на ниво Консултативен съвет, които са само от правителството. Ние сме в парламентарна република и в нея всеки носи своята отговорност, в това число и Народното събрание, но и президентът на републиката, който назначи този кабинет", отсече зам.-председателят на ДПС.

По думите й, служебният кабинет пренебрегва законите на парламентарната република.

"Оттук нататък очакваме действия и отговорност. Правителството беше заченато от двама.

Днес единият родител се отказа от него. Президентът Илияна Йотова остана и баща и майка на това служебно правителство. Тя носи отговорност за всяко действие на служебното правителство, включително за това и дали спазва Конституцията, и дали се съобразява със законите на парламентарната република", добави депутатът от ДПС-Ново начало.

Отговорност за МВР

"Президентът Йотова е и баща, и майка на Министерството на вътрешните работи. Кой носи отговорност за това, което се случва в МВР? Разбира се, президентът, който назначи това правителство. Кой носи отговорност за опорочените избори, които чукат на вратата.

Виждаме всички действия, последователни, за да се постигнат служебни победи и за да се елиминира правото на всички да участват в едни честни избори. Отново отговорността е на президента Йотова. Тя сама реши да назначи това служебно правителство", каза още тя.

И добави, че в момента се случва точно това, за което от ДПС са предупреждавали.

"Отговорността е ваша, г-жо президент. Правителството остана като сираче, но то има майка. Поемете отговорността", обърна се Михайлова към президента Йотова.

Цялото изявление на зам.-председателя на ДПС-Ново начало Искра Михайлова, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

