ИНЦИДЕНТИ

Пиян турист помете Малена Замфирова, извършени са й няколко операции по спешност

Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия.

Българската звезда е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. В следствие на удара Замфирова е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница.

Медиците в Чехия са извършили по спешност, няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката. Тази вечер се очаква тя да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.

Инцидентът се е случил в равната зона до начална станция на лифта под ски пистата, в така наречената “безопасна зона". Наоколо е имало много деца и други туристи.

От българската ски федерация призоваха: "Нека всички се молим за бързото възстановяване на нашето момиче."

Малена Замфирова завърши трета преди три дни в състезанието от Световната купа в Криница, Полша. Това бе трети подиум в нейната кариера в състезание от такъв ранг.

През февруари тя записа и дебюта си на Олимпийски игри, в Италия младата българка зае десето място в паралелния гигантски слалом.

