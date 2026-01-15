Три са случаите на прокарано фалшиво евро в Казанлък в търговски обекти, има задържани

Три са случаите на прокарано фалшиво евро в Казанлък в търговски обекти. Това съобщи по време на брифинг заместник-окръжният прокурор на Стата Загора Георги Николов, предаде репортер на ФОКУС. Единият е от неделя /11 януари/, а другите два са от вчера /14 януари/. Има и три образовани досъдебни производства за прокарване на такива банкноти в град Казанлък. Към момента продължават процесуалните действия по досъдебните производства. Задържаните мъже са на 23 и 25 години.



"За престъпна група към момента не можем да говорим. Лицата са установени още в деня, когато са прокарали в обращение банкнотата от 100 евро от органите на МВР по образувано досъдебно производство и към настоящия момент активно се извършват процесуално-следствени действия, разпити и на други свидетели, за да бъде изяснена съучастността на всяко едно от лицата към извършеното престъпление. Темата е особено чувствителна предвид въвеждането на нова валута в страната и особено внимателно следим всеки един случай на опит или на прокарване на подправени парични знаци в обращение. По всеки един случай се работи изключително активно от колегите, като се извършват необходимите процесуално-следствени действия. Мога да кажа, че от ноември, например, имаме влязла в сила присъда за такова престъпление - една година на лишаване от свобода, ефективно, на лице, което е прокарало в обращение такива парични знаци", каза Николов.



Във връзка с твърденията на единия от задържаните, че са работили посредством тайни чатове и по този начин са се организирали, зам.-окръжният прокурор уточни, че се работи по всички варианти, включително и по този. "Това е било споделено от едно от лицата пред собственика на магазина, в който са прокарани паричните знаци. Проверяваме тези данни, а доколко отговарят на действителността, ще преценим във хода на разследването. Двамата мъже са били задържани за 24 часа, но към момента няма задържане, тъй като се изисква обвинение. Няма достатъчно доказателства кой и как е прокарал и имал ли е умисъл за прокарването на тези парични знаци. В следващите дни предстои доклад на прокурора и преценка за обвинение", допълни Николов.



От полицията в Стара Загора уточниха, че по случая от 11 януари образувано единственото досъдебно производство, в което банкнота, прокарана в обръщение, е произведена като неистинска. В останалите случаи, за които има досъдебни производства, всички банкноти представляват хартия, на която са напечатани ликът на евробанкнота, на която с друг надпис на английски или на турски език е написано, че банкнотата е произведена за филмови цели. Самата банкнота представлява обикновена хартия и е много лесно различима от всички останали евробанкноти. При претърсване в дома на едно от задържаните лица в Стара Загора е намерена още една банкнота по същото досъдебно производство.

