Три години след потопа в Карловско: Две от пострадалите села продължават да нямат връзка помежду си

Три години след потопа в Kарловско, две от пострадалите села продължават да нямат връзка помежду си. Нямат и връзка с основния път, който ги свързва с Kарлово. Причината е отнесеният мост над река Стряма между селата Розино и Слатина.

Това е най-голямото съоръжение, разрушено при опустошителното наводнение през септември 2022 г. На място стърчат единствено арматура и бетонни колони - неми свидетели на бедствието.

Неговото възстановяване е спряно поради липса на финансиране от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Mинистерски съвет. Заради липсата на моста сега хората са принудени да пътуват с 20 километра повече, за да стигнат до съседното село или карлово, където част от населението работи и учи.

Жителите на двете населени места са принудени да избират между рисковано преминаване през реката или дълги обиколни маршрути.

„Кой както може. При първия дъжд преминаването е невъзможно. Хората буквално се давят, други заобикалят по 17-18 км. За да стигнат до аптека - 35-40 км в двете посоки. Това е ад", заяви кметът на Слатина Николай Стоянов.

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов обясни, че строителството е спряло още в началото на лятото заради липса на средства.

„Последното финансиране беше авансово през 2024 г. - изградени са 19 пилоти и 28 колони. Но без нови средства строителят няма как да продължи. Кандидатствали сме на 28 март, днес е септември - седем месеца чакаме без отговор", подчерта той.

Необходимата сума за довършване на моста е около 2,5 млн. лева. Според Кабаиванов, ако парите бъдат отпуснати, съоръжението може да бъде завършено в рамките на 100 дни.

Кабаиванов изрази и сериозно безпокойство заради непочистеното корито на река Стряма, което е публична държавна собственост.