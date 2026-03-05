„Тъжен край за жълтите стотинки": Мъж се натъкна на торба с монети до казан https://crimes.bg/inczidenti/tazhen-kray-za-zhaltite-stotinki-mazh-se-natakna-na-torba-s-moneti-do-kazan/186536 Crimes.bg

Торбичка, пълна с жълти стотинки, беше открита до контейнер за боклук в Пловдив, а снимките предизвикаха вълна от реакции в социалните мрежи.

Авторът на публикацията не уточнява точното място, където е направил кадрите, но показва черен найлонов плик, оставен до казан за отпадъци, в който се виждат десетки монети от по 1, 2 и 5 стотинки.

„Убеден съм, че не валутата, с която оперира държавата, я прави ‘суверенна държава’, а хората, които живеят в нея, работят, изхвърлят отпадъците си, даряват за различни каузи... Тъжен край за тези жълти стотинки! Ако бяха попаднали на човек, който да ги дари за кампанията ‘Жълти Стотинки’, вероятно щяха да имат стойност за някое дете. Никой клошар няма да събере тези стотинки, защото едва ли ще успее да ги смени за евро в банката“, написа той.

Мъжът призовава хората вместо да изхвърлят дребните монети, да ги даряват.

„Ако имате залежали непотребни монети, по-добре ги дарете на тях, вместо да ги хвърляте в кофата за битови отпадъци“, апелира той.

Под публикацията се появиха различни мнения. Част от коментиращите отбелязват, че монетите все още имат стойност и могат да бъдат обменени. „Банките приемат стотинки и всеки може да ги обмени безплатно до юни месец“, пише един от потребителите.

Случаят отново повдига въпроса за отношението към дребните суми и възможността те да бъдат използвани за благотворителни каузи, вместо да се озовават в контейнерите за боклук.

Снимки: Владимир Илиев

