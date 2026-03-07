Черно наказание застигна блок в София

Сурова вандалска проява застигна невинната фасада на блок, намиращ се в столичния „Младост“. Грозни ругатни, закани, фалически символи и нацистки знаци били изрисувани по новичката изолация.

А за причината, породила саморазправата, май не остават много-много съмнения. В едно от нескопосано изписаните изречения се загатва за счупени чистачки...

За неприятната гледка, на която се натъкнали живущите, споделя Цветелина Вачкова в група на квартала във Facebook.

„Това е подпис и „автопортрет“ на един български мъж!“, лаконично отбелязва Цветелина Вачкова. Дамата споделя и красноречиви снимки, показващи щетите.

Няколко фалоса били изрисувани по стената и вратата на блока. Не липсвали и банални обиди, както и красноречивото – „Чупите чистачки, чупим ръчички“. Кавалкадата допълва едно мрачно пожелание за смърт и... нескопосано изрисувани свастика и „гръмотевиците“, използвани от щурмоваците на престъпния нацистки режим.

Каква въобще роля намира тази символика в саморазправа, вероятно породена заради чистачки през XXI век, остава напълно непонятно.

Случката не оставя столичани равнодушни, като за пореден път се повдига въпросът за възпитанието, саморазправата и

„Така го е възпитала майка му“, смята Цветелин Андреев.

„Лесно решение – не чупите колите на хората и няма драми“, пише Николай Добрев.

„Друга част е всеки спира максимално съобразно с тротоари, пешеходни пътеки, входове и такива глезотии“, отбелязва Пенчо Пенчев.

„Каквото почукало, такова се и обадило“, коментира Златко Андреев.

„Едва ли е роден преди 2000-та този вагабонтин“, пише софиянец.

„Купувате боя за външна фасада или спрей, намирате двама свестни мъже от вашия вход и го изчиствате“, съветва Светла Благоева.

Към момента няма информация дали е подаден сигнал до органите на реда, не е ясно и колко ще струва да се почистят следите от анонимния „художник“.

