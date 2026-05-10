СЗО и испанските власти започнаха евакуацията на пътниците от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Евакуацията на пътници от круизния кораб MV Hondius, който е засегнат от огнище на хантавирус от Андите, е започнала. Това обяви днес генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Адханом Гебрейесус, съобщава Sky News.
''Слизането на брега на първата група пътници от Hondius започна'', съобщи той в изявление.
Гебрейесус отбеляза, че експерти на СЗО работят на място с испанското Министерство на здравеопазването. По-конкретно, те провеждат ''епидемиологична оценка на състоянието на пътниците и координират чартърни полети с Министерството на вътрешните работи''.
ФОКУС припомня, че днес круизният кораб акостира на пристанище в Тенерифе