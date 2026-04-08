Столичният инспекторат установи нарушения при 17 проверки на строителни обекти в район „Студентски“

Засиленият контрол дава резултат и продължава на територията на цялата столица

Столичният инспекторат извърши 17 проверки на строителни обекти в район „Студентски" през последните два дни. Сред установените нередности са замърсяване извън строителните площадки, заемане на общински площи, замърсяване на уличното платно от товарни автомобили, излизащи от обектите с неизмита ходова част, както и замърсяване на прилежащите пространства преди и след извършване на строително-монтажни дейности. Масираните проверки в район „Студентски" продължават, паралелно с текущия контрол на територията на Столична община.

За двата дни екипи на Столичния инспекторат са извършили общо 78 проверки на строителни обекти в целия град, при които са съставени 5 акта на физически и юридически лица за насипване на земни маси на нерегламентирани за това места.

Проверките имат за цел да наложат спазването на установените правила при строителните дейности и транспортирането на земни маси, като още в първите дни от засиления контрол са констатирани редица нарушения, за които се предприемат действия за налагане на административни наказания.

Последователният контрол дава резултат. От началото на годината до момента са извършени 742 проверки на строителни обекти и транспортни фирми, при които са съставени 296 акта за установени административни нарушения.

Целта на засиления контрол е не само констатиране на нередностите, но и тяхното бързо преустановяване и привеждане на дейностите в съответствие с изискванията, така че да се постигне трайно подобрение. Проверките ще продължат до отстраняване на установените нарушения.

„Работим последователно за по-чиста градска среда и ограничаване на замърсяването. Контролът върху строителните дейности и транспортирането на земни маси е ключов, тъй като пряко влияе върху качеството на въздуха. Наш приоритет е намаляването на фините прахови частици и недопускането на замърсяване на уличната мрежа и публичните пространства." сподели д-р Павлин Коджахристов, Директор на Столичен инспекторат.