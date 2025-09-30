След посещението на Росен Желязков. Кога ще се реши водната криза и как реагират хората в Плевен https://crimes.bg/inczidenti/sled-poseshtenieto-na-rosen-zhelyazkov-koga-shte-se-reshi-vodnata-kriza-i-kak-reagirat-horata-v-pleven/173776 Crimes.bg

След посещението министър-председателя Росен Желязков в Плевен, има ли решение на водната криза и по-спокойни ли са гражданите? Уверенията са, че догодина градът няма да е на режим.

Екип на BTV е на място и е посрещнат от протестиращи плевенчани, защото не вярват на обещанията и искат да видят резултати.

Иначе вчера премиерът дойде изненадващо в областта и за медиите, и за протестиращите. Той беше в района на Долна Митрополия.

Борислав Цветанов е организатор на протестите и е член на кризисния щаб, който вчера имаше заседание.

Това, което се случи във вчерашния ден, е просто частично. Нас ни интересува да имаме вода, реални резултати да има, а не просто посещения. Хубаво е, че са дошли и вече ни забелязаха, защото стигат до извода, че ние, плевенчани, няма да се откажем и вече 2 месеца протестираме. Ако трябва още цяла година ще протестираме, но на нас трябва да ни се обърне внимание, каза той.

И призова - плевенчани имат нужда от цялостна подмяна на водопреносната мрежа.

Вече е крайно време да се обърне внимание на магистралния водопровод от Черни Осъм, да се изгради нов, както и да се подновят тръбите в град Плевен, заяви Цветанов.