Шофьори продължават да отказват полеви тестове за наркотици

11 667 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 13 413 водачи и пътници.



Съставени са 3223 фиша и 341 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.



В рамките на изминалия ден с а установени общо 21 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима, а други двама са отказали тестване.

https://www.focus-news.net/