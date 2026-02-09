Приятел на убития Дечо Василев: Той е споделял за заплахи към тях, че ще ги разстрелят https://crimes.bg/inczidenti/priyatel-na-ubitiya-decho-vasilev-toy-e-spodelyal-za-zaplahi-kam-tyah-che-shte-gi-razstrelyat/184583 Crimes.bg

Дечо беше уникален човек, не познавам друг като него. Ако имаше и най-малкото нещо незаконно, той нямаше да бъде там. Това каза близкият приятел на убития Дечо Василев Мартин Гръбчев в предаването „На фокус" по Нова телевизия.

Двамата се познавали близо 40 години - още от първи клас, без никога да прекъсват връзката си. Гръбчев разказа, че е бил силно провокиран да говори публично, след като още от първите дни след трагедията името на Василев е било очерняно. Според него Дечо е бил изключителен професионалист, ръководел собствена счетоводна фирма и водил напълно изряден начин на живот. „Познавам го като тази ръка. ", каза той.

По думите му Дечо Василев и хората около него са противодействали на незаконната сеч и бракониерството, като са използвали дронове и техника за наблюдение. Той обясни, че Василев е инвестирал личните си средства, за да могат да наблюдават големи периметри и своевременно да сигнализират институциите. „Той се гордееше, че са спрели незаконната сеч и че дивите животни са започнали да се връщат в района", каза още той.

По думите му е имало и заплахи, включително за разстрел, за които Василев е споделял още преди месеци, но никога не е споменавал от кого идват те. „Предупреждавал съм го, че това, с което се захващат, е много опасно. Всички знаем за така наречената дървена мафия", допълни той.

Гръбчев смята, че случилото се не е инцидент, а е свързано с престъпни структури на високо ниво. Последните думи на Дечо Василев към майка му, според Гръбчев, са били, че „нещата са се успокоили".