Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас

Премръзнал щъркел се спаси от студа, като намери подслон в параклиса в бургаския квартал "Ветрен", вперил поглед в иконата "Вяра, надежда и любов", съобщава БНТ.

"След множество сигнали, щъркела от кв. "Ветрен" най-сетне бе хванат и предаден за лечение в специализирана клиника за диви животни", съобщиха от регионалната екоинспекция в Бургас.

Вчера щъркелът сам е влязъл в параклиса, което е направило улавянето му възможно. Благодарение на бързата реакция на местна жена, която се е свързала с клиниката за съвет, птицата е била заловена и транспортирана безопасно до специалистите.