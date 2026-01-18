ИНЦИДЕНТИ

Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас

https://crimes.bg/inczidenti/premraznal-shtarkel-potarsi-ubezhishte-v-paraklis-kray-burgas/182816 Crimes.bg
Lacho
84
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас
Lacho
84

Премръзнал щъркел се спаси от студа, като намери подслон в параклиса в бургаския квартал "Ветрен", вперил поглед в иконата "Вяра, надежда и любов", съобщава БНТ.

"След множество сигнали, щъркела от кв. "Ветрен" най-сетне бе хванат и предаден за лечение в специализирана клиника за диви животни", съобщиха от регионалната екоинспекция в Бургас.

Вчера щъркелът сам е влязъл в параклиса, което е направило улавянето му възможно. Благодарение на бързата реакция на местна жена, която се е свързала с клиниката за съвет, птицата е била заловена и транспортирана безопасно до специалистите.

Тагове:
Още от ИНЦИДЕНТИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.