Преди и след експлозията в Констанца: Още пет украински дрона са унищожени в Черно море https://crimes.bg/inczidenti/predi-i-sled-eksploziyata-v-konstanca-oshte-pet-ukrainski-drona-sa-unishtozheni-v-cherno-more/196510 Crimes.bg

Констанца се на намира на 65 км от границата с България и Дуранкулак Раду Мируца: "Някои имаха експлозиви, други не"

Временно изпълняващият длъжността министър на отбраната на Румъния Раду Мируца заяви в петък, че преди и след експлозията на украинския дрон в пристанището на Констанца, властите са идентифицирали и унищожили пет други случая на отломки от дронове в морето. Според него някои от тях са съдържали експлозиви, а други не.

"Труд News" припомня, че на 3 юли Министерството на отбраната на Украйна отговори на 14-те въпроса, зададени от румънското МО, свързани с инцидента, станал на 5 юни 2026 г. в пристанището на Констанца. Тогава, в течение на деня, префектът на окръг Констанца Адриян-Теодор Пикою заяви, че "три дрона може да са отишли ​​при българите и турците".

На въпрос за експлозията на дрон в пристанището на Констанца и защо румънската армия не е представила публичен доклад за инцидента, независимо от информацията, предоставена от украинската страна, Мируца подчерта, че отговорността за сигурността на пристанището в мирно време не е на армията, пише News.ro, цитирана от Digi24.

Румънската армия не охранява пристанището на Констанца в мирно време

"Румънската армия не охранява пристанището на Констанца в мирно време. Румънската армия е един от субектите на румънската държава, който в мирно време, в такива ситуации, когато се поиска подкрепата му, се намесва. Има субекти на румънската държава, които според закона носят отговорност в мирно време за подобни неща", каза Раду Мируца.

Той заяви, че е поискал от Военноморските сили и Сухопътните войски да предприемат всички мерки, които сметнат за необходими, дори ако пряката отговорност не е тяхна. "Помолих колегите си от Военноморските сили и Сухопътните войски, дори отговорността да не е насочена към тях, става въпрос за румънската държава и да предприемат всички мерки, които сметнат за възможни", посочи министърът.

Защо не се намесиха военни кораби?

На въпроса защо корабите във военното пристанище Констанца не са се намесили, ако са забелязали дрона, Мируца отговори, че не са били на мисия.

"Защото не са на мисия. Пожарна кола в гаража не гаси пожар на километри разстояние, ако не е на мисия да го направи", обясни министърът. Той добави, че армията се намесва винаги, когато получи искане от компетентните органи. "Когато войниците от румънската армия бъдат помолени да окажат подкрепа в ситуации, които не са под тяхна пряка отговорност, те никога няма да се обърнат и да кажат, че това не е наша работа. Те ще реагират и ще подкрепят в максимална степен", каза румънският военен министър.

Пет случая на отломки от дронове

Временно изпълняващият длъжността министър на отбраната на Румъния потвърди, че е имало и други подобни инциденти.

Според него четири от случаите са се случили преди експлозията на дрон в пристанището на Констанца, а един се твърди, че е станал по-късно.

"В морето бяха наблюдавани отломки от дронове, които бяха унищожени, някои от тях имаха експлозиви, други не. Преди това. Един от тях може да е бил след инцидента", заяви Раду Мируца.