Стрелбата по тролейбус в Плевен: Прокуратурата с подробности по случая

Инцидент с тролейбус в Плевен. Стъклото на превозното средство е било счупено след стрелба.

Владимир Радоев, административен ръководител на Районна прокуратура - Плевен: В Районната прокуратура в Плевен са образувани две досъдебни производства. Едното е за това, че е унищожено стъкло на електробус в град Плевен на 4.8.2026 година. Умишлено е деянието. А другото престъпление е за това, че на 4.8.2026 година в град Тръстеник, в сградата на кметството на град Тръстеник, умишлено е причинен палеж на третия етаж на стая в кметството.

За стрелбата по електробус Радоев заяви:

Владимир Радоев, административен ръководител на Районна прокуратура - Плевен: Издирва се извършителят. Установява се, че безспорно в задната лява част на автобуса е имало произведен изстрел, който е причинил дупка в стъклото на автобуса. Проектилът вътре в автобуса не е открит. Извършен е незабавен оглед на мястото, веднага след като се е случило. Инцидентът е станал между 14 часа и 14-15 часа. Назначена е техническа експертиза. От нея следва да се установи, според дупката, която се е образувала на прозореца, колко мм и какъв проектил е. Впоследствие е извършен втори оглед в близката горичка, която се намира непосредствено близо до автобуса, е открито шише, което е вързано на дърво и същото има дупки по него, евентуално от подобно огнестрелно оръжие, с което може би е извършена стрелбата по автобуса. Работим по всички версии - и умишлени, и непредумишлени. Всички видеозаписи са свалени, но до горичката няма близост камери, които да установим хората, които са влизали.

За пожара в село Тръстеник Радоев коментира:

Владимир Радоев, административен ръководител на Районна прокуратура - Плевен: Палежът, който се е случил в кметството на село Тръстеник, е на 4 август 2026 г. Става въпрос за помещението, което се намира в кметството на град Тръстеник. Лицето е на 47 години, криминално проявено е, осъждано е. Останало е там, докато служителите са излезли. И в 18-15 часа е запалило едно от помещенията на кметството. Една от стаите. Същата стая се е използвала от други лица, а именно от частна фирма, така че вътре се съхраняват документи, документите са били изгорели. От палежа имаме опушени стени 200 квадрата и унищожен покрив около 20 квадрата. Намесата на пожарната е предотвратила по-голямо разрастване на пожара.