Около 1000 наказателни досъдебни производства годишно за престъпления, извършени от деца

Това заяви д-р Благородна Макева, преподавател в Академията на МВР

През последните дни станахме свидетели на серия от случаи на насилие между деца - намушкано момче в търговски център, друго нападнато с нож в 94-то училище в София и ученичка, която напръска друга с лютив спрей в Бургас. Какви са възможните решения на големия проблем с детското насилие коментира д-р Благородна Макева, преподавател в Академията на МВР, в ефира на „Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Тези случаи са тревожна тенденция", посочи тя. И цитира следните данни:

♦ Средно годишно има до 1000 наказателни досъдебни производства, свързани с извършени от деца престъпления.

♦ При противообществените прояви най-големият дял за миналата година са случаи на проява на агресия от страна на деца.

♦ Проучване на УНИЦЕФ-България показва, че 39% от анкетираните деца са посочили, че са били жертва на насилие в училище.

♦ Най-често извършителите на престъпление сред непълнолетните са момчета.

♦ Най-голям дял на престъпленията е срещу собствеността.

Макева посочи още, че децата стават жертва и на дигитален тормоз, което се отразява и на агресията в училище.

Начини за разрешаване на проблема

Макева коментира как обществото може да се справи с агресията между децата.

♦ Металдетекторите в училищата са част от решението.

♦ Необходима е повече работа на специалисти с децата.

♦ Нужно е млади хора и инфлуенсъри, чрез Youtube, TikTok, също да се включат в работата с децата, тъй като те говорят на техния език.

Преподавателят допълни, че към момента върви кампания за превенция на насилието - „Бъди смел. Бъди добър."