Над 840 мигранти са спасени край остров Крит

Гръцката Брегова охрана откри 131 чуждестранни граждани на лодка днес

Два плавателни съда на гръцката Брегова охрана откриха и спасиха днес 131 чуждестранни граждани, които се намираха на рибарска лодка на около 14 морски мили южно от остров Гавдос, съобщава АНА-МПА. Всички спасени лица бяха транспортирани до пристанището в Гавдос и са в безопасност.

Вчера други 361 чужденци бяха открити на рибарска лодка на около 35 морски мили южно от Гавдос и бяха прехвърлени на плаващ под датски флаг товарен кораб до пристанище Палеохара.

Общо над 840 мигранти са били спасени от гръцката брегова охрана през последните пет дни в района южно от остров Крит, включително около по-малкия остров Гавдос, информира АФП, цитирайки говорител на пристанищната полиция.

Голям брой мигранти се опитват да преминат опасните маршрути между Турция и гръцките острови или от Либия до Крит, като корабокрушенията са чести. От началото на декември телата на 17 души са открити край остров Крит, а 15 други се водят за изчезнали.

Според данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците, от началото на годината над 16 770 души са пристигнали на остров Крит, търсейки убежище в ЕС – значително повече отколкото на другите гръцки острови в Егейско море.

trud.bg