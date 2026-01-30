Мръсният въздух в съда: Как гражданите могат да защитят екологичните си права?

Ако живеете до предприятие, замърсяващо въздуха или пък сметище, можете да потърсите съдебна защита. Екологичните и климатичните каузи все по-често се защитават в съда чрез основни права, записани в Хартата на ЕС.

Все повече са и гражданите в България, които се обръщат към съда заради мръсна околна среда. Във фокуса на съдебните дела най-често попадат сметищата в близост до населени места. Такива и подобни съдебни битки могат да бъдат завеждани както от засегнати граждани, така и от неправителствени организации. А за целта експерти се събраха на форум, посветен на екологията и климата, за да обсъдят как по-често да прилагат европейските права в полза на гражданите.

Адвокат Александър Коджабашев: "Пътят би бил да се поинтересувате какво е разрешено на предприятието, какви емисии са му разрешени, как осъществява мониторинг. Можете да поискате от органите, но без да водите дело, да забранят дейността на предприятието или да приложат някакви мерки. Аз практикувам тази материя от 30 години, в началото бяха единични случаи на достъп до информация, на оспорване на екологични разрешителни. Сега има доста по-висока степен на гражданска активност."