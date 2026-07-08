Мъж загина, а жена пострада при пожар в Кюстендил тази нощ https://crimes.bg/inczidenti/mazh-zagina-a-zhena-postrada-pri-pozhar-v-kyustendil-tazi-nosht/196336 Crimes.bg

Тежък огнен инцидент отне живота на мъж, а жена е пострадала при пожар в жилищна сграда в Кюстендил, предаде ФОКУС.

Произшествието е възникнало малко преди полунощ. Веднага след получаване на сигнала на мястото са изпратени два екипа на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил с два противопожарни автомобила.

Огнеборците са успели бързо да ликвидират пожара, но въпреки своевременната им намеса инцидентът е завършил с жертва. Причините за възникването на огъня и състоянието на пострадалата жена в момента се изясняват от компетентните органи.

https://www.focus-news.net/