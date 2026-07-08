Мъж загина, а жена пострада при пожар в Кюстендил тази нощ

Тежък огнен инцидент отне живота на мъж, а жена е пострадала при пожар в жилищна сграда в Кюстендил, предаде ФОКУС.
Произшествието е възникнало малко преди полунощ. Веднага след получаване на сигнала на мястото са изпратени два екипа на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил с два противопожарни автомобила.
Огнеборците са успели бързо да ликвидират пожара, но въпреки своевременната им намеса инцидентът е завършил с жертва. Причините за възникването на огъня и състоянието на пострадалата жена в момента се изясняват от компетентните органи.