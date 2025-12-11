КЗП спира достъпа на лица под 18 г. до „Escape the Room“ игра, свързана с производство на наркотици

ИНЦИДЕНТИ

Комисията за защита на потребителите прие решение за издаване на заповед за преустановяване предлагането на услуга - игра тип „Escape the Room" в гр. София, чийто сюжет е свързан с откриване на формула и производство на наркотично вещество - на лица под 18-годишна възраст.

Решението e взето след извършени проверки по сигнали, постъпили от граждани и институции, свързани с притеснения относно въздействието на сюжета върху деца и младежи. Играта, разположена в помещение на подземно ниво в централната градска част, съдържа тематични елементи, пресъздаващи незаконна дейност, представена като мисия за участниците. Проверяващият екип установи, че услугата е рекламирана като подходяща и за непълнолетни лица, без достатъчно яснота относно съдържанието на сценария и без изискване за изрично информирано съгласие от родителите. Игра със сюжет, имитиращ производство на забранено от закона вещество, не е подходяща за лица под 18 години, тъй като може да формира нагласи, противоречащи на моралните и правните норми, и да създаде предпоставки за неблагоприятно влияние върху психическото и нравственото развитие на подрастващите.

В хода на проверката се установи и липса на адекватни механизми за удостоверяване възрастта на участниците, както и липса на документи, гарантиращи, че непълнолетните са запознати със сценария чрез своите родители или придружители.

С оглед защитата на правата и интересите на децата и предвид констатациите на експертите, КЗП постанови преустановяване предлагането на описаната услуга за лица под 18 години, като целта е предотвратяване на практики, които могат да повлияят неблагоприятно на здравето, моралното и психическото развитие на подрастващите.

